Эксперты усомнились в эффективности овсяного напитка для снижения веса

В TikTok стремительно распространяется тренд под названием oatzempic — напиток из измельченных овсяных хлопьев и воды, который блогеры продвигают как способ быстрого снижения веса и естественную альтернативу медикаментам. Однако, как сообщает портал The Conversation , научных подтверждений эффективности этой практики нет.

Под названием oatzempic скрывается не лекарство и даже не фиксированный рецепт. В большинстве роликов предлагается смешивать небольшое количество овсяных хлопьев с водой или соком, иногда с добавлением специй или лимонного сока, и употреблять напиток вместо завтрака либо во второй половине дня.

Ощущение сытости после такого коктейля действительно возможно. Это объясняется высоким содержанием в овсе бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство наполненности. Однако подобным эффектом обладают и многие другие продукты, включая фрукты, бобовые и злаки.

Специалисты подчеркивают, что чувство сытости само по себе не гарантирует устойчивого похудения. Кроме того, метод не изучался в клинических исследованиях: отсутствуют данные о дозировках, безопасности и долгосрочном влиянии на организм.

Отдельное внимание эксперты обращают на название тренда, которое может вводить в заблуждение. В отличие от рецептурных препаратов, овсяный напиток не воздействует на гормональные механизмы контроля аппетита.

Диетологи отмечают, что регулярная замена приемов пищи таким напитком может привести к дефициту белка, жиров и микроэлементов, а резкое увеличение клетчатки — к проблемам с пищеварением. Более сбалансированной альтернативой специалисты называют полноценные смузи с добавлением источников белка и полезных жиров.

