Ели чеснок? Эти четыре продукта спасут от запаха изо рта — и среди них не только петрушка!

Неприятный запах после употребления блюд с чесноком возникает из-за выделения серосодержащих соединений, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Медики назвали четыре продукта, которые позволят избавиться чесночного аромата.

Нейтрализовать запах поможет молоко, так как оно обладает способностью связывать пахучие вещества. Сюда же относятся яблоки, которые содержат ферменты и кислоты, которые также расщепляют сернистые соединения.

Отлично для этих целей подходит зеленый чай: благодаря антиоксидантам он дезодорирует полость рта. Наконец, свежая зелень (например, петрушка) тоже поможет справиться с неприятным запахом. Хлорофилл в ее составе действует как натуральный освежитель.

