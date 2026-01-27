Врач рассказал, о чем может свидетельствовать неприятный запах мочи

Стойкий и неприятный запах мочи — это не просто эстетическая проблема, а возможный симптом ряда опасных заболеваний, рассказали изданию Indian Express нефролог Адитья Найак и уролог Прадип Рао.

Специалисты отметили, что такой признак часто указывает на инфекцию мочевыводящих путей или может быть одним из сигналов развивающегося сахарного диабета.

При инфекции мочевыводящих путей (ИМП) резкому запаху обычно сопутствуют другие характерные симптомы: жжение и боль во время мочеиспускания, учащенные позывы, болезненные ощущения внизу живота или в пояснице, а иногда повышение температуры и озноб.

Однако причинами изменения запаха могут быть и другие состояния. К относительно безобидным относятся обезвоживание или употребление определенных продуктов (например, спаржи), витаминов и алкоголя.

Гораздо серьезнее, если странный запах, особенно кислый или сладковатый, свидетельствует о скрытых проблемах: метаболических нарушениях, заболеваниях почек или недиагностированном сахарном диабете.

Ранее врач Валентина Петунина рассказала, как правильно избавляться от отеков.