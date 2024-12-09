Эндокринолог Богданов сравнил средиземноморскую и скандинавскую диеты

По словам врача-эндокринолога Альфреда Богданова, скандинавская и средиземноморская диета имеют много общего, поскольку в них предполагается употребление большого объема пищевой клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах, цельнозерновых продуктов, которые являются основой углеводного рациона, много морепродуктов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что при сравнении рациона населения средиземноморских стран, северных приморских регионов и Японии, то можно заметить их значительное сходство.

По мнению медика, в целом в средиземноморской диете не так часто используется дичь, в то время как в скандинавской она присутствует, а также ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, тем не менее это несущественные различия.

Он уточнил, что основным отличием всех этих диет является соотношение морепродуктов и животного белка другого происхождения, то есть красного мяса и жирных молочных продуктов. В континентальном питании это соотношение резко меняется в пользу красного мяса, животного жира и холестерина. Прибрежные же традиции питания направлены в иную сторону.

Ранее врач Солнцева заявила о пользе средиземноморской диеты при проблемах со сном.