Эндокринолог Черноголов опроверг связь стресса с отеками на лице

В последнее время в соцсетях активно распространяется информация о том, что повышенный уровень кортизола в организме на фоне хронического стресса способен приводить к серьезным изменениям во внешности человека: стойким отекам и высыпаниям на лице и прочему. По словам врача-эндокринолога Вадима Черноголова, никаким «кортизоловым лицом» обычный стресс не грозит. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что отекшим, пухлым и круглым лицо становится у пациентов с нарушениями в выработке кортизола, тем не менее никак не у вполне здоровых людей, погруженных в житейские переживания.

По мнению медика, у людей, не имеющих проблем с избыточной выработкой кортизола, симптомы, напоминающие кушингоидизм, могут возникать из-за злоупотребления алкоголем и чрезмерной любви к закускам.

Он добавил, что также образование «кортизолового лица» возможно у пациентов при приеме высоких доз синтетических глюкокортикоидов, широко используемых в ревматологии. Однако данный эффект неизбежен, так как препараты необходимы для подавления аутоиммунного воспаления. Тем не менее после выздоровления и отмены препарата или после снижения дозы, а также при нормализации уровня кортизола в крови, лицо пациента приходит в норму.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов рассказал о способе избавления от отечности с помощью иголок.