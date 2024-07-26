Остеопат Животов рассказал о способе избавления от отечности с помощью иголок

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о трех способах, которые помогут избавиться от отечности и вернуть «свежесть» лица. Рекомендации специалиста публикует «Газета.ру» .

Замедленное течение лимфы — частая проблема современного человека. Причины кроются в обилии жидкости, плохих питании и сне, малоподвижном образ жизни. Если часто лежать в горизонтальном положении, то это не даст лимфе движения. При отсутствии стимуляции лицо «заливается». По словам Животова, нужно воздействовать на область груди.

«Представьте, что ключицы — это рычаги, которыми мы выкачиваем лишнюю жидкость за счет движения плеч. Плечи поднимаем вверх, потом опускаем. Можно делать плавно, потом полностью делать сброс — активно расслаблять мышцы в конце движения, давая плечам свободно упасть. Можно двигать плечами одновременно — или поочередно. Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение требует интенсивной физической работы», — рассказал врач.

Еще один способ предполагает отправление к специалисту, который профессионально делает акупунктуру. Массаж с иголками отлично воздействует на организм, приводит его в тонус и избавляет от отечности. Например, помогает с этим воздействие на точку VB5 Сюань-лу.

Бывает, что отеки возникают не области лица и рук, а переходят на ноги. Становится труднее надевать обувь. Это признак переполненности жидкостью и высокого внутрисосудистого давления. В этом случае поможет обследование у врача и лечение, либо регулярное выполнение упражнения. Эксперт советует лечь на спину и согнуть ноги в коленях, дышать животом так, чтобы грудь оставалась неподвижной. Затем весь воздух выдыхается, живот втягивается. Почти как вакуумная разминка, которая немного разгонит лимфу.

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