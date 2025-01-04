Эндокринолог Иванова пояснила опасность нехватки углеводов в организме

Если человек намеренно не ограничивает углеводы по специальной диете, то ему не грозит их недостаток, тем не менее подобное состояние тоже встречается. Врач-эндокринолог Марина Иванова пояснила, почему оно возникает и чем опасно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, на сегодняшний день ситуация в мире такова, что человек, напротив, потребляет весьма большой объем углеводов, прежде всего за счет сладостей, булочек, пирогов, газировок, то есть быстрых углеводов. Такой переизбыток приводит к превышению нормы суточного калоража и вместе с тем к лишнему весу. При этом низкоуглеводные диеты более чем вдвое повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Медик пояснила, что в углеводах содержатся необходимые организму витамины и минералы, без которых наши органы и системы могут просто плохо функционировать. В целом они должны поступать в основном из цельного зерна, овощей, фруктов и бобовых.

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