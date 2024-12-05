Эндокринолог Иванова пояснила опасность профилактических капельниц с железом

Железодефицитная анемия может сильно снизить качество жизни и общее самочувствие. Дефицит железа в организме проявляется слабостью, усталостью и сниженной работоспособностью, поэтому в данном случае многие в таких случаях прибегают к капельницам с железом. Врач-эндокринолог Марина Иванова рассказала, стоит ли сразу в таких ситуациях применять капельницу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, самой вероятной причиной железодефицита является потеря железа с кровью во время менструации. Для определения недостатка этого элемента в организме следует сдать общий анализ крови и ферритин. Тем не менее при хроническом или остром воспалении, например при ОРВИ, бронхите, пневмонии, уровень ферритина может быть ложно повышен.

Медик отметила, что лечение от данного дефицита проводится путем устранения причины, а также таблетками и инъекциями.

По ее мнению, профилактические капельницы с железом ставить нельзя ни в коем случае. Это опасно, поскольку «лишнее» железо станет накапливаться в тканях, что может привести к необратимому поражению органов и тканей. Поэтому лечение следует начать с лекарственных препаратов, назначенных врачом.

Если у вас впервые выявили дефицит железа, лучше всего будет начать с приема выписанных врачом лекарств. Внутривенное введение препарата в виде капельниц рекомендуется использовать при непереносимости таблеток, неэффективности терапии таблетками, а также может быть рекомендовано при наличии заболеваний ЖКТ. В целом капельницы с железом сопряжены с рисками анафилактического шока, перегрузки железом, токсических реакций.

Ранее сообщалось, что более чем у половины российских детей выявили дефицит витаминов группы В.