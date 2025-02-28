Россиянам рассказали о гибели десятков людей из-за популярных препаратов для похудения

Уколы для диабетиков, снижающие аппетит средства, «Оземпик»* и его аналоги могут представлять угрозу для здоровья и жизни. KP.RU со ссылкой на британское исследование сообщил о десятках смертей от подобных препаратов, а также выяснил у врача Зухры Павловой, в чем коварство этих популярных таблеток и инъекций «для похудения».

По данным Британского Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения MHRA, сотни человек обращались за медпомощью после приема препаратов для снижения веса, а к концу января 2025 года погибли минимум 22 человека. Еще 60 смертей зафиксировали среди тех, кто принимал «Оземпик» по назначению, то есть, при диабете II типа.

Британские специалисты выделили несколько препаратов, которые могли подорвать здоровье людей. Это Mounjaro (тирзепатид), препараты, содержащие «семаглутид» (включая Ozempic, Rybelsus и Wegovy*), а также Saxenda и Victoza (лираглутид).

Историю с опасными препаратами прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Но здесь есть определенное лукавство. Лираглутид значительно раньше вышел на рынок, и количество людей, которые его использовали, намного больше, чем тех, кто воспользовался другими препаратами. Было бы честнее представить процентное соотношение между числом погибших и общим количеством использовавших тот или иной препарат», — отметила врач.

То есть, необязательно смерть людей вызвал именно определенный препарат, особенно если тяжело болел. У таких, как правило, есть сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы, болезни почек и других жизненно важных систем.

При этом Павлова подчеркнула, что в России не было зафиксировано гибели людей от препаратов, предназначенных для снижения веса, в том числе распиаренного звездами «Оземпика».

Ранее сообщалось, что препараты для похудения убили более 80 граждан Великобритании.

*требуется консультация врача