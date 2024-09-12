Эндокринолог Калошина назвала причины весьма плохого самочувствия у мужчин при температуре 37,2 °С

Мемы и анекдоты про мужчин, страдающих при температуре чуть больше 37 °С, популярны. Сами представители сильного пола отмечают, что их тело невыносимо ломит, головные боли усиливаются. По словам врача-эндокринолога Марии Калошиной, мужчины вовсе не изображают страдальцев. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, в связи с разным уровнем гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона, что позволяет слабому полу легче переносить заболевания. Более того, во время овуляции и во второй половине менструального цикла температура у женщины почти всегда повышается, хоть и незначительно.

По мнению медика, женский гормон эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток, из-за чего женский организм эффективнее борется с вирусами и бактериями.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина умер на второй день после капельницы от похмелья.