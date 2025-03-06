Эндокринолог Мокрышева перечислила опасные симптомы ожирения

По словам врача-эндокринолога Натальи Мокрышевой, ожирение является настоящей болезнью, и чаще всего люди набирают вес, когда едят больше, чем тратят энергии. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что за перееданием кроется не только недовольство своим видом, а также и весьма серьезные угрозы здоровью. Избыточный вес набирается постепенно, и причина его проста: энергии в организм человека поступает больше, чем тратится.

По мнению медика, ожирение сегодня признается заболеванием и опасно оно не в связи с появлением жирных складочек на теле или второго подбородка, а в связи с осложнениями для здоровья в виде артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, инфарктов, инсультов, заболеваний ЖКТ, гастритов, панкреатитов, артрозов, артритов, остеопорозов.

Ранее в Госдуме предложили бороться с ожирением россиян скидками на абонементы в спортзалы.