В Госдуме предложили бороться с ожирением россиян скидками на абонементы в спортзалы

Заместитель председателя Государственной думы РФ по спорту Амир Хамитов выступил с инициативой предоставлять скидки на абонементы в спортивные залы для людей, страдающих ожирением. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 25% граждан России сталкиваются с проблемой ожирения. По данным Минздрава, из-за лишнего веса страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

«Ожирение — это один из главных медицинских бичей нашего времени. Из-за неправильного питания и сидячего образа жизни им страдает все больше людей… Я предлагаю предоставлять таким людям скидку для покупки абонемента в спортзал», — отметил Хамитов.

Депутат подчеркнул, что физическая активность является одним из самых эффективных способов борьбы с лишним весом. Он добавил, что для многих россиян цены на абонементы остаются слишком высокими, что мешает им заниматься спортом.

Хамитов отметил, что размер скидки планируется устанавливать в зависимости от степени ожирения и должен определяться непосредственно организациями, предоставляющими услуги спортзалов. Таким образом депутат рассчитывает сделать спорт в России более доступным для всех желающих.

Ожирение представляет собой состояние, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме. Ожирение обычно определяется с помощью индекса массы тела (ИМТ). Врачи отмечают, что причинами ожирения могут быть генетические факторы, образ жизни, неправильное питание, недостаток физической активности, стрессы и определенные медицинские состояния.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала об опасности ожирения для человека.