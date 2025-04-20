Назван продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях

Людям, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, следует употреблять гранатовый сок, так как благодаря высокому содержанию магния и витамина K этот напиток благоприятно влияет на организм, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Также гранатовый сок полезен при низком уровне гемоглобина, добавила эксперт.

Однако некоторым людям гранатовый сок противопоказан. Так, из-за большого количества фруктовых кислот, которые раздражают стенки желудка, его не следует пить в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Людям с повышенной кислотностью желудка употреблять гранаты и сок из них рекомендуется только после консультации с врачом.

Кроме того, не стоит злоупотреблять гранатовым соком, людям, склонным к набору веса, так как в нем содержится около 15% полезных веществ по сравнению с плодами и много сахара.

Ранее сообщалось о продуктах с полезной для сердца добавкой.