Эндокринолог Поляков пояснил пользу ромашкового чая

По словам врача-эндокринолога Антона Полякова, ромашковый отвар многим знаком как напиток, помогающий успокоиться. Тем не менее у него имеются и иные полезные свойства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что ромашка является универсальным антисептиком, в связи с чем отвар на ее основе обладает бактерицидным и умеренным противовирусным эффектом, а также имеет противогрибковый эффект.

По мнению медика, ромашка оказывает положительное влияние на регенерацию тканей, то есть ускоряет заживление. Ее отвар полезен при заболеваниях ЖКТ благодаря хорошей антиоксидантной защитой. Тем не менее он противопоказан при наличии аллергических реакций.

Он отметил, что строгих ограничений по допустимой норме потребления ромашкового отвара в день нет.

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