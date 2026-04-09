Эндокринолог предупредила о рисках переедания яиц на Пасху

Чрезмерное употребление яиц в пасхальные праздники может привести к неприятным последствиям для пищеварения, предупредила в беседе с « Лентой.ру » врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

По словам специалиста, если за короткий промежуток времени съесть большое количество яиц, особенно вместе с жирной пищей, возможно появление тяжести, вздутия живота и общего дискомфорта. Особенно это актуально после длительного поста, когда организм привыкает к более легкому рациону.

Врач также отметила, что людям с хроническими заболеваниями печени и почек следует относиться к такому продукту особенно осторожно, поскольку избыток яиц способен усиливать нагрузку на эти органы.

Одерий подчеркнула, что ключевое значение имеет не только количество съеденных яиц, но и общий объем калорий в рационе. Даже разрешенные продукты, употребляемые регулярно в избытке, могут негативно сказаться на самочувствии и способствовать набору веса.

Специалист напомнила, что яйца сами по себе являются питательным и безопасным продуктом, однако важную роль играет умеренность и общий баланс питания.

Ранее сообщалось, почему не стоит есть свежие куличи.