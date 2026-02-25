Эндокринолог раскрыла, почему идеальный завтрак зависит от чекапа организма

Идеальный завтрак — понятие настолько же индивидуальное, насколько и важное. Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с « Вечерней Москвой » подчеркнула: прежде чем набрасываться на модные рецепты из интернета, неплохо бы заглянуть в самого себя.

По ее словам, только чек-ап организма, включающий проверку обмена веществ, витаминный статус и гормональный фон, даст ответ, что именно должно лежать на тарелке с утра. И, разумеется, огромную роль играет то, чем вы планируете заниматься после еды: силовая тренировка требует одного набора продуктов, а сидячая работа в офисе — совсем другого. Однако есть и плохая новость для любителей классических «быстрых» завтраков. Бутерброды, круассаны, сладкое какао и кофе доктор отправляет в черный список. Они создают лишь иллюзию сытости, и уже через пару часов организм, попавший в углеводную ловушку, потребует новой порции топлива. Такой завтрак — это гарантированный голод задолго до обеда и лишние качели с инсулином.

Диетолог советует делать ставку на белок, и идеальный его представитель — яйцо. В нем есть все: и незаменимые аминокислоты, и холин для нервной системы, и жиры. Каши тоже в фаворитах, но с оговоркой: гречка и перловка дадут длительное насыщение, а вот манка — нет. Хлеб, если уж без него никак, должен быть не белым и пышным, а цельнозлаковым, чтобы обеспечить организм витаминами группы B и микроэлементами.

По ее мнению, для тех, кто утром не может проглотить ни кусочка, выходом станет кисломолочка. Простой йогурт без добавок и сахара — отличный старт, а если углеводный обмен в порядке, можно добавить фрукты. Даже какао разрешено, но только не быстрорастворимый порошок с мешками сахара, а нормальный напиток. Таким образом, завтрак должен быть осмысленным, сытным и желательно подобранным под вашу физиологию, иначе день пойдет под откос еще до обеда.

