Сомнолог назвала идеальные продукты для ужина, способствующие быстрому засыпанию

Рацион питания в вечернее время суток оказывает прямое влияние не только на процесс пищеварения, но и на качество ночного отдыха. Как сообщила «Ленте.ру» сомнолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова, правильный выбор продуктов для ужина может помочь быстрее уснуть.

Специалист рекомендует включать в вечернее меню пищу, богатую триптофаном – аминокислотой, которая участвует в синтезе гормона сна мелатонина. По словам Бонадыковой, к таким продуктам относятся индейка, рыба, яйца, молоко, овсяная каша и цельнозерновой хлеб. Врач также уточнила, что сложные углеводы способствуют более эффективному усвоению триптофана.

Кроме того, сомнолог советует добавить к ужину немного зелени или орехов, поскольку содержащийся в них магний помогает снизить уровень тревожности и снять мышечное напряжение.

Среди напитков, благотворно влияющих на сон, эксперт выделила травяные чаи – ромашковый, с мелиссой или лавандой. Также, по ее словам, теплое молоко с низким процентом жирности способствует засыпанию за счет стимуляции выработки серотонина и мелатонина.

При этом Бонадыкова призвала отказаться от употребления вечером кофе, алкоголя, газированных напитков, крепкого чая и энергетиков, пояснив, что они возбуждающе действуют на нервную систему и нарушают естественную структуру сна.

