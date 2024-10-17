Эндокринолог Рождественская: фруктоза может оказывать более негативное влияние на организм, чем сахар

По словам врача-эндокринолога Ольги Рождественской, фруктоза способна негативнее сахара отражаться на здоровье. Об этом сообщают «Известия».

Она пояснила, что уровень сахара в крови от фруктозы, несмотря на то что поднимается не сразу, держится дольше, чем после употребления сахара, что в итоге приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

По мнению медика, ключевым правилом сохранения здоровья является контроль объема съеденного. В большом количестве сахароза, лактоза и прочие заменители сахара провоцируют ожирение.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала способы замены вредных сладостей.