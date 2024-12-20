Врачи рассказали, кому противопоказано есть бутерброды с икрой

Комбинация хлеба, сливочного масла и икры оказалась не самой полезной. Есть категории людей, кому такие новогодние лакомства вовсе противопоказаны. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на экспертов.

Сочетание в бутерброде специфическое для ЖКТ. Насыщенные жиры, соль, белки, быстрые углеводы: все это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. В беседе с АиФ член Национального общества диетологов Юлия Зинченко пояснила, что один бутерброд — это 180 Ккал. Есть таких много вредно, особенно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, поджелудкой, аллергией и гипертонией.

По словам врача, можно сделать любимое блюдо новогоднего стола полезнее. Для этого стоит заменить масло зеленью и авокадо, что позволит организму получить полезную клетчатку и витамины. Пшеничный батон можно заменить на хлебцы или галеты. Впрочем, специалист допускает и классические бутерброды с маслом: главное не перегружать стол тяжелыми блюдами, а сделать их более легкими.

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