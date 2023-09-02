Сотни больных, есть умершие: грозит ли России «болезнь легионеров», которая сейчас распространяется в Польше

«Болезнь легионеров» или легионеллез — это очень опасная инфекция, которая может вызвать пневманию, поражение легких и привести к смерти. Вспышку заболевания уже зафиксировали по соседству с Беларусью — в Польше.

Эксперты не просто так называют «болезнь легионеров» смертоносной. Из 158 человек, заразившихся на данный момент, скончались уже 18 пациентов. Однако эксперты считают, что об эпидемии и тем более пандемии говорить пока рано.

«Это дейтсивтельно очень тяжелое и опасное заболевание. Человек может заразиться им через воду, которая не была должным образом дезенфицированна. Именно поэтому важно избегать контактов с такой водой. А при первых симптомах сразу же обращаться в больницу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Речь идет об одышке и сильном кашле, а также температуре — симптомах, схожих с коронавирусом. Тем не менее, в Роспотребнадзоре отмечают, что специалисты в пунктах пропуска через государственную границу контролируют ситуацию.

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