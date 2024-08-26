Эпидемиолог Зверев пояснил, насколько опасен для человека восточный энцефалит лошадей

Четыре города США были вынуждены ввести вечерний карантин из-за комаров, переносящих восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ). Врач-эпидемиолог Виталий Зверев рассказал, что такое ВЭЛ и существует ли угроза его распространения в России. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, это заболевание получило свое наименование от распространения среди лошадей, однако данная инфекция несет опасность и для человека. Однако большой эпидемии в этом случае не ожидается, поскольку инфекция не способна передаваться между людьми, единственными переносчиками ВЭЛ являются именно комары.

Медик пояснил, что указанная инфекция распространяется комарами особого вида, которые в нашей стране отсутствуют.

По его мнению, симптомами ВЭЛ являются геморрагическая лихорадка и поражение внутренних органов. Все это может тяжело протекать у человека и приводить к летальному исходу.

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