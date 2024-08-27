Еще одна бригада подмосковных врачей отправилась в Курскую область

Еще одна бригада медицинских специалистов из Подмосковья отправилась в Курскую область для оказания медицинской помощи местным жителям, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада состоит из восемнадцати врачей, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Он также напомнил, что ранее в Курскую область уже были направлены подмосковные врачи, в том числе реаниматологи, травматологи и хирурги.

Кроме того, из Подмосковья в приграничный регион было направлено семь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что переселенцам из Курской области помогут найти работу в Подмосковье.