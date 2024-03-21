Еще около 80 фельдшерско-акушерских пунктов Подмосковья войдут в проект «Эффективный ФАП»

До конца текущего года еще около восьмидесяти фельдшерско-акушерских пунктов Подмосковья войдут в реализуемый в регионе проект «Эффективный ФАП», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что основная цель данного проекта — повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. В ФАПах можно в том числе пройти первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства и консультации узкопрофильных врачей.

Как напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, сейчас в проекте участвуют уже свыше 320 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Благодаря проекту «Эффективный ФАП» медицинская помощь становится доступной и удобной для жителей деревень и сел. Теперь нет необходимости ездить в аптеку за льготным препаратом или на консультацию к врачу в поликлинику. Все можно получить рядом с домом», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в Королеве.