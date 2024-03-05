Еще свыше 700 человек проверили здоровье в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья в День открытых дверей

Еще свыше 700 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в Центрах амбулаторной онкопомощи в рамках Единого дня открытых дверей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что у десяти человек по итогам обследования были обнаружены злокачественные образования, пациентов направили на дополнительную диагностику.

«Это второе мероприятие, которое мы проводим в этом году в подобном формате. Мы видим, что такие Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона», — сказала Светлана Стригункова.

Единый день открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи прошел в минувшую субботу, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Жители региона могли в том числе пройти маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты и мазок на онкоцитологию шейки матки, а также пройти диагностику новообразований кожи.

Найти подробную информацию о работе онкологической службы региона и узнать график проведения Дней открытых дверей можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе в Балашихе планируют начать строительство крупного современного госпиталя.