Еще три медицинские справки можно оформить в Подмосковье в «цифре»

Проект «Онлайн-поликлиника» продолжает расширяться в Подмосковье. Теперь через Интернет можно оформить еще три вида медицинских справок. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Теперь жителям Подмосковья доступны для оформления: санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у), а также справка для предоставления в спортивную секцию (073/у).

Так, получить справку или санаторно-курортную карту онлайн можно, если в течение года пациент прошел профилактический осмотр или диспансеризацию. А справка (073/у) формируется автоматически по запросу заявителя и сразу доступна для скачивания. Всего на данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.