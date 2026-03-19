Ешь и худей: подмосковный эксперт рассказала, как превратить пиццу в диетический ужин

Вопреки устоявшемуся мнению, что пицца — главный враг стройной фигуры, диетолог из Наро-Фоминска Алла Баландина уверена: любимое итальянское блюдо вполне может стать частью здорового рациона. Главное — знать несколько простых правил, которые превращают калорийный фастфуд в сбалансированный и полезный ужин, передает портал REGIONS .

Тонкая основа — половина успеха

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, — это тесто. Многие ошибочно полагают, что пицца — это в первую очередь калорийный хлеб. Баландина рекомендует отказаться от пышных дрожжевых бортиков в пользу тонкой основы. Идеальный вариант — тесто из цельнозерновой муки, богатой клетчаткой и медленными углеводами, которые надолго обеспечивают чувство сытости.

Для тех, кто готов к экспериментам, диетолог предлагает настоящую инновацию — основу из измельченной цветной капусты с яйцом. По словам Баландиной, попробовав такой вариант однажды, можно понять, что классическое тесто было лишним.

Соус — только томатный

Калорийность пиццы часто повышается из-за жирных соусов на основе майонеза или сливок. Эксперт советует забыть о белых заправках и делать выбор в пользу томатного соуса с базиликом, орегано, чесноком и свежими помидорами. Такая заправка не только добавляет яркий вкус, но и обогащает блюдо витаминами.

Морепродукты вместо колбасы

Диетолог рекомендует минимизировать количество переработанных продуктов. Жирную колбасу, пепперони и бекон лучше заменить на качественный белок: куриное филе, креветки, мидии, кальмары или нежирную рыбу.

Особую роль в «полезной» пицце Баландина отводит овощам. Перец, помидоры, лук, шпинат, оливки создают объем, обеспечивают чувство сытости при минимуме калорий и обогащают блюдо клетчаткой.

Размер и технология

Важно контролировать порцию: кусок пиццы не должен быть больше собственной ладони. Кроме того, диетолог напоминает о нескольких технических правилах:

· Сыр лучше использовать нежирный, например, легкую моцареллу, и в небольшом количестве. · Масла должно быть минимум — пара капель оливкового перед запеканием. · Готовить пиццу стоит самостоятельно — только так можно быть уверенным в составе ингредиентов. · Не есть пиццу на ночь.

Алла Баландина призналась, что опробовала эти лайфхаки на себе, и теперь итальянское блюдо прочно обосновалось в ее рационе без чувства вины. В каждом кусочке — только белок, клетчатка и полезные углеводы. Эксперт предлагает читателям проверить советы на практике и убедиться: можно становиться стройнее, не отказываясь от любимого вкуса.

