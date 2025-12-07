Ешьте четыре продукта: как офисным работникам не ослепнуть перед ноутбуком

Фото: [ Врач-офтальмолог принимает маленького пациента в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Врач-офтальмолог Хадижат Сулейманова дала рекомендации по сохранению зрения для людей, работающих за компьютером в вечернее и ночное время. Об этом она сообщила в беседе с « Лентой.ру ».

Специалист советует делать короткие перерывы каждые 20 минут. Во время паузы рекомендуется переводить взгляд на объект, расположенный на расстоянии не менее шести метров, в течение 20 секунд, а также совершить 10 полных морганий для восстановления слезной пленки.

Каждые 30–45 минут необходим более длительный перерыв, чтобы встать, размяться и выпить несколько глотков воды. Это также помогает предотвратить пересыхание глаз.

Для снижения зрительной нагрузки важно настроить параметры отображения текста на экране. Рекомендуется использовать шрифт размером не менее 16 пунктов и увеличить межстрочный интервал. Яркость монитора должна соответствовать общему освещению в помещении.

Кроме того, офтальмолог рекомендует ограничить употребление кофеина в вечернее время.

