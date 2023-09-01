«Есть случаи перекрестной аллергии»: выяснилось, кому нельзя прививаться от гриппа

С наступлением осени начинается сезон простуд, люди болеют все чаще. Чтобы не простудиться, мы делаем прививки и особенно внимательно относимся к распространенным вирусам и инфекциям: ОРЗ, ОРВИ и гриппу. Но иногда вакцина может не обезопасить, а сделать только хуже.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, кому нельзя прививаться от гриппа. По ее словам, есть несколько категорий людей, кто плохо переносит вакцинацию.

«Не следует делать прививку детям до шести месяцев — их иммунитет еще не сформирован, и организм не сможет выработать достаточное количество антител», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик также посоветовала воздержаться от прививки людям с синдромом Гийена-Барре, прогрессирующей полинейропатией и обострениями хронических заболеваний. Особенно при повышенной температуре тела.

«С осторожностью должны подходить к прививке люди с аллергией на антибиотики, отдельные медикаменты и яичный белок, который входит в состав вакцины. Нередко происходят случаи перекрестной аллергии на лекарства и продукты питания», — добавила собеседница издания.

Ранее врач рассказала, кому обязательно нужно привиться от гриппа.