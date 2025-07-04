Названы опасные напитки, вредящие здоровью в жару

Летний зной требует особого подхода к питьевому режиму, напомнила в беседе с aif.ru врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. Она назвала напитки, которые не рекомендуют пить в жаркую погоду.

По словам Татьяны Солнцевой, обычная вода с добавлением лимона или ягод — оптимальный выбор для утоления жажды. Газированная версия усваивается быстрее, но не рекомендуется при проблемах с ЖКТ.

Столовая минеральная вода с минерализацией менее 1 г/л помогает восполнить электролиты. Однако солоноватые варианты вроде «Ессентуков» могут спровоцировать скачок давления. Лечебные минеральные воды высокой концентрации допустимы только по назначению врача — их бесконтрольное употребление опасно для здоровья.

Холодный несладкий чай, домашний квас и морс с минимальным количеством сахара — полезные альтернативы. Кисломолочные напитки вроде айрана не только утоляют жажду, но и поддерживают микрофлору кишечника, хотя из-за содержания соли требуют осторожности при гипертонии. Спортсменам в жару диетолог рекомендует изотоники для восстановления баланса электролитов.

Под полным запретом алкоголь, вызывающий обезвоживание, и сладкие напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 мл. Регулярное употребление такой продукции повышает риски развития диабета и почечных заболеваний. Даже тоник, содержащий хинин, при чрезмерном употреблении может вызвать проблемы с сердечной деятельностью.

Специалист подчеркивает: важно не только что пить, но и как. Медленные небольшие глотки эффективнее утоляют жажду, чем быстрое поглощение больших объемов жидкости. Взрослому человеку в жару требуется 2,5-3 литра жидкости в день, причем 70% этого объема должно поступать в виде напитков, а 30% — с пищей.

Ранее был назван популярный в России напиток, который улучшает память.