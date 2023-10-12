Это миф: раскрыта шокирующая правда об очках

Сегодня отмечается Всемирный день зрения. Мы выяснили, помогут ли очки восстановить его и как можно сохранить остроту глаз, если целый день сидишь за компьютером. На вопросы ответил эксперт в сфере оптики и член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов.

Некоторые люди надеются, что очки могут восстановить зрение. И если «минус» или «плюс» еще не так велик, то чудо-линзы натренируют глазное яблоко. Однако специалист уверил, что это не так.

«К сожалению, очки не смогут восстановить зрение, но, посетив офтальмолога и выбрав правильную тактику лечения и профилактики, можно остановить его ухудшение. А вот отказ от очков и недостаточная защита глаз — это факторы, которые негативно повлияют на ваше зрение», — сказал Иванов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если вы чувствуете, что ваше зрение стало ухудшаться, надо обязательно посетить офтальмолога. Но сделать кое-что для здоровья глаз можно и дома. Это касается профилактики для тех, кто много читает или работает за компьютером.

«Есть правило зрительной работы «20 на 20». Это значит 20 минут работы и 20 секунд отдыха. Во время этого отдыха надо смотреть вдаль, примерно на шесть метров. А еще каждый час желательно делать быструю зарядку для глаз, чтобы снизить спазм глазных мышц. Упражнения для этой зарядки легко найти в интернете или узнать офтальмолога», — заметил Иванов.

Ранее рентгенолог назвал разницу между МРТ, КТ и рентгеном.