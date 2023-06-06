Радиационная угроза: рентгенолог Соколовский назвал опасность известного медицинского исследования

МРТ, КТ и рентген — все три исследования активно применяются в медицине. Однако пациенту не всегда понятно, как часто можно проводить их без вреда для здоровья, и чем руководствуются врачи, назначая одно из них. Мы все выяснили вместе со специалистом.

Заведующий рентгеновским отделением ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Артем Соколовский объясняет, что у рентгена и КТ один принцип действия — тело человека просвечивают излучением. А в МРТ используют магнитное излучение и радиоволны.

«Из всех трех видов МРТ, как и УЗИ, считается полностью безвредным исследованием, и его можно делать хоть каждый день. Флюорографию же или рентген планово делают раз в год. КТ используют для получения более детальной картины. Например, в легких, где остальные исследования такого качества картинку не покажут», — говорит Артем Андреевич.

Если сравнивать рентген и КТ, то в компьютерной томографии доза облучения намного больше, продолжает доктор. При сканировании пациента прибор делает очень много снимков, из-за чего и получается эффект 3D-моделирования.

«Рентген же делают при травмах, когда надо за несколько минут понять, есть ли, например, у человека перелом. Или когда родители подозревают, что ребенок проглотил монетки. А еще можно посмотреть, есть ли у пациента пневмония», — поясняет Соколовский журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам рентгенолога, МРТ никогда не делают в срочном порядке: пациент должен быть спокойным и лежать смирно. Исследуют голову, позвоночник или органы, которые почти не шевелятся. Легкие или сердце смотреть бесполезно. А на КТ или рентген могут направить как срочно, так и для наблюдения за динамикой.

«Все современные аппараты учитывают вес пациента, и аппарат сам индивидуально определяет дозу под контролем человека-оператора», — подчеркивает заведующий.

Ранее эпидемиолог Жовтяк предложила соединить вакцины от гриппа и от коронавируса.