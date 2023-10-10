Самый эффективный метод: почему здоровым женщинам тоже нужна процедура ЭКО

Процедуру ЭКО принято считать запасным вариантом для тех, кому не удалось завести ребенка естественным путем. Однако как оказалось, этот вид оплодотворения куда универсальнее и полезнее.

Елена Ховрина, врач-репродуктолог и акушер гинеколог, объяснила, чем ЭКО лучше естественного оплодотворения.

«На сегодняшний день ЭКО является самым эффективным методом достижения беременности. Его основные преимущества заключаются в том, что путь к зачатию является более коротким. Уже через две недели после переноса эмбриона мы знаем результат и либо радуемся вместе с пациенткой, либо анализируем предыдущий случай и двигаемся к цели дальше», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При самостоятельном планировании беременности, напомнила собеседница, максимум, что можно сделать, это отследить овуляцию. Остальная информация остается скрытой от женщины продолжительное время.

«Мы не знаем, попал ли сперматозоид к яйцеклетке, оплодотворил ли ее. Правильно ли прошел процесс, опустилась ли клетка по маточной трубе в полость матки. При проведении же ЭКО мы получаем несколько яйцеклеток, видим их качество и делаем все, чтобы клетка правильным образом оплодотворилась. На выходе имеем несколько эмбрионов, из которых можно выбрать самый перспективный по морфологическим характеристикам и без хромосомных аномалий», — подчеркнула Ховрина.

Гинеколог-эндокринолог и репродуктолог Наталья Данилова рассказала, кому стоит задуматься о процедуре ЭКО. Это не только люди, желающие проконтролировать процесс и получить нужный результат.

«Если беременность не наступает естественным путем больше 12 месяцев у женщин до 35 лет, либо в течение 6 месяцев у тех, кому больше 35, это повод как минимум пройти обследование. Чем старше становится женщина, тем больше накапливается генетических ошибок в яйцеклетках, страдает их качество», — отметила Данилова.

Ранее стало известно, влияет ли депрессия на результат ЭКО.