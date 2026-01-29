«Этот ритуал изменит все»: пять утренних привычек, которые помогут начать продуктивный день

Пять простых привычек, которые можно сделать своеобразным ритуалом по утрам, помогут правильно начать день и настроиться на продуктивность. Их в интервью изданию 20minutos назвала психолог Сильвия Северино.

Первой и важнейшей привычкой является постановка целей. По словам специалиста, сразу после пробуждения нужно планировать свой день, определяя несколько небольших и реалистичных задач. Как отметила психолог, такой подход создаст ощущение ясности и направления.

Не менее важны и легкие физические упражнения: даже пять минут простой разминки или растяжки помогают разбудить тело, улучшить кровообращение и активизировать работу мозга, отмечает Северино. Не стоит пренебрегать и стаканом чистой воды сразу после сна, чтобы мягко запустить обменные процессы в организме.

Особое внимание психолог уделила отказу от использования гаджетов в первые минуты после пробуждения. Просмотр новостей или социальных сетей может вызвать ненужный стресс и тревогу, нарушив спокойный настрой. Вместо этого полезно посвятить время медитации, повторению позитивных утверждений или визуализации своих целей.

