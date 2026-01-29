Кричите или дергаетесь во сне? Это может быть предвестником страшной болезни мозга
Южнокорейские ученые нашли связь между движениями во сне и болезнью мозга
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Исследователи из Южной Кореи обнаружили тревожную взаимосвязь, которая может стать ключом к ранней диагностике серьезных заболеваний, пишет The Korea Herald.
Специалисты пришли к выводу, что выраженная двигательная активность во время сна, когда человек может разговаривать, смеяться, кричать или совершать резкие движения, не просыпаясь, свидетельствует о раннем индикаторе будущих нарушений в работе мозга.
В ходе исследования ученые наблюдали за 162 пациентами, у которых было диагностировано расстройство поведения в фазе быстрого сна (iRBD). На момент начала наблюдения у всех участников отсутствовали явные признаки нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или деменция.
Анализ когнитивных показателей в динамике показал постепенное, но устойчивое снижение функций мозга. У пациентов ухудшались внимание, память и скорость обработки информации.
Особенно заметная негативная динамика наблюдалась среди мужчин. Примечательно, что даже у тех, у кого впоследствии не развились классические нейродегенеративные болезни, отрицательная тенденция в работе когнитивных функций сохранялась.
На основании полученных данных специалисты сделали вывод, что нарушения сна, связанные с повышенной двигательной и голосовой активностью, нельзя игнорировать. Их следует рассматривать как серьезный повод для более внимательного и регулярного контроля за когнитивным состоянием человека.
Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов развеял миф о необходимости ложиться спать до полуночи.