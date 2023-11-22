Ежегодный съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в Подмосковье в конце ноября

Седьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» пройдет в конце ноября в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Участие в форуме примут терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, отоларингологи, стоматологи, инфекционисты, врачи общей практики, гинекологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, а также ординаторы и студенты медицинских вузов из Московской области и других российских регионов, в том числе Якутии, Челябинска и Сахалина.

Также в съезде будут участвовать доктора из двадцати восьми зарубежных государств, включая страны СНГ, Китай, Италию, Германию, Болгарию, Мексику и США. Всего около трех тысяч специалистов. Восемьсот пятьдесят из них лично приедут на форум в Подмосковье, еще около 2,5 тысячи докторов присоединятся к мероприятию по видеоконференцсвязи.

В рамках съезда врачи будут обмениться опытом, участвовать в мастер-классах и круглых столах. Также состоится ряд пленарных заседаний, на которых обсудят в том числе возможности новых методов диагностики и лечения заболеваний, а также актуальную информацию о результатах клинических исследований.

Организаторы съезда — Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Прозвучавшие на форуме конструктивные идеи и предложения внедрят в медицинскую практику. Для участия в режиме онлайн нужно пройти регистрацию. Она доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом реабилитационный центр под Солнечногорском, где навестил проходящих лечение бойцов СВО и пообщался с врачами.

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