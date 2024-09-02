Фармаколог Эдигер назвал причины желательности приема БАДов в осенний сезон

Большинство людей в современном мире находятся в так называемом состоянии нездоровья-неболезни, то есть имеют ослабленный иммунитет, однако пока еще не страдают тем или иным заболеванием, что впоследствии приводит к переходу в состояние болезни. По словам фармаколога Александра Эдигера, для предотвращения этого нужно серьезно относиться к вопросу укрепления иммунитета в межсезонье. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что начиная со второй половины июля и до конца августа люди вместо набора иммунного потенциала в значительной мере его растрачивают, что связано с путешествиями, с экстремальными видами отдыха, с довольно серьезными переездами и прочим. Таким образом, к началу осени человек подходит с неполным, иногда даже полностью истощенным иммунитетом, что увеличивает риски появления вирусных заболеваний.

По мнению медика, следовательно, входить в осенний сезон следует с набором биологически активных добавок, способных обеспечить организм всеми необходимыми веществами. Их необходимо принимать в течение двух месяцев, что поможет нормально перенести осенний сезон максимальной интенсивности вирусных нагрузок и подготовить организм к зиме.

Он добавил, что осенью стоит принимать БАДы с полноценным набором витаминов, то есть водорастворимые витамины группы B, витамин C, набор жирорастворимых витаминов: A, D, E, K1 и даже K2. Прием этих добавок необходим потому, что пища не может обеспечить организм полным набором необходимых для крепкого иммунитета веществ.

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