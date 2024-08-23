Теледоктор Мясников пояснил причины возможного смертельного исхода приема ряда БАДов

Специалисты Роскачества провели масштабный рейд на маркетплейсах и выявили около 400 БАДов, которые содержат запрещенные вещества. В составе ряда добавок были обнаружены наркотики, вроде листьев коки и кава-кава, а также рецептурных лекарств. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, подобная ситуация с БАД является международной, и подобные тестирования проводятся во многих странах. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, например, эфедра, обнаруженная в составе некоторых БАДов, запрещена во многих государствах, ее находят в различных препаратах, китайских травах и так далее.

По мнению теледоктора, по всему миру в БАДах всегда находят какие-то лишние компоненты. Однако если их особо не тестировать, то регуляции нередко к ним применяются достаточно слабые, а в отношении многих просто отсутствуют.

Он отметил, что в целом среди БАДов действительно имеются достойные и полезные. Вообще БАДы — это, по сути, все, что нас окружает, однако на данный момент в их производстве и реализации царит некоторая анархия. Так, они круче рынка легальных лекарственных препаратов, поскольку для их разработки требуются миллиарды, потом необходимо проводить клинические испытания, регистрировать их, на что потребуется лет двадцать. А БАДы слепили из того, что было.

Ранее врач-терапевт Зумруд Омарова рассказала нашему изданию об опасности веществ, найденных в БАДах с маркетплейсов.