Фельдшерам разрешат исполнять обязанности врачей

С 1 сентября обязанности участковых врачей в случае их нехватки или временного отсутствия смогут исполнят фельдшеры и акушерки. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Данная инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности, пояснил она.

По словам парламентария, такой шаг стал ответом на острую потребность системы здравоохранения в кадрах.

Нельзя, чтобы люди оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача.

Решение не является подменой врача, это необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи и быстрее реагировать на проблемы пациентов, заключила Власова.

Ранее сообщалось о том, что больницам Московской области передадут более 50 единиц оборудования для реабилитации.