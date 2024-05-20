Фельдшерско-акушерский пункт открылся после проведенного ремонта в подмосковном Егорьевске

В городском округе Егорьевск в деревне Дмитровка завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в данном медицинском учреждении медицинскую помощь получают более трехсот жителей деревень Дмитровка, Тимохино, Гора, однако в летний сезон количество пациентов возрастает.

«В обновленном фельдшерско-акушерском пункте в Егорьевске можно пройти 1-й этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, льготные лекарства. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках визита в Московский областной хоспис в Домодедово выразил благодарность сотрудникам учреждения за их труд.