Фельдшерско-акушерский пункт в подмосковном селе Спасс готовится принять первых пациентов

Рабочие завершили пусконаладку инженерных сетей в здании нового ФАПа в селе Спасс на территории Волоколамского городского округа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительные работы велись в рамках государственной программы региона по строительству объектов социальной инфраструктуры. Новое медучреждение рассчитано на тридцать шесть посещений в смену. Общая площадь одноэтажного здания составляет двести квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.