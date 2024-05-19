Financial Times: новые штаммы коронавируса могут спровоцировать всплеск заболеваемости

В странах Запада зафиксировано активное распространение штаммов коронавирусной инфекции группы FLiRT, существует большой риск, что они спровоцируют всплеск заболеваемости в летний сезон. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным исследователей, мутировавшие от «омикрона» штаммы маловероятно станут причиной роста количества госпитализаций или тяжелого течения вируса.

Отмечается, что на территории США доминирует штамм коронавируса КР.2, появление которого было выявлено в начале весны. За две недели этого месяца было зафиксировано почти 30% заболеваемости данным штаммом.

Согласно информации ВОЗ, что штаммы группы FLiRT были выявлены в 14 европейских странах и в Израиле.

Ранее сообщалось, что недавно открытые штаммы коронавируса FLiRT являются производными вариантами «омикрон». Симптомы заражения этой группой вирусов аналогичны всем предыдущим штаммам, то есть наблюдаются повышенная температура тела, озноб, одышка, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и мышцах, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса.