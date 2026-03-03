Финансовое оздоровление и жесткая дисциплина: что ждет костомукшскую больницу, где умерла двухлетняя девочка

Новый главный врач костомукшской больницы Игорь Подзамков, вступивший в должность 17 февраля после увольнения предшественника на фоне громкой трагедии с двухлетней пациенткой, дал первую оценку состоянию дел в учреждении. Его заявления, которые приводит «64 параллель», оказались жёсткими и не оставили сомнений в намерении наводить порядок.

Подзамков, опытный врач-анестезиолог, ранее работавший в республиканских больницах, рассказал, что предложение возглавить больницу поступило от министра здравоохранения Карелии, и уже на следующий день он был в Костомукше. В ближайших планах — финансовое оздоровление и острая кадровая проблема. Учреждению остро не хватает терапевтов, педиатров, неврологов, травматолога и среднего медперсонала. Однако, по словам главврача, расширять штат без учёта бюджета невозможно.

Особое внимание он уделил отношению к работе. Подзамков дал понять, что больнице нужны сотрудники, готовые решать задачи, а не те, кто пришёл «просто зарабатывать деньги» и при этом критиковать учреждение. Коллектив, по его мнению, должен стать единой командой с чёткой дисциплиной. Искать новые кадры он намерен через ярмарки вакансий и профессиональные контакты, рассчитывая работать в городе долго — семья поддержала его решение о переезде.

Напомним, трагедия, предшествовавшая этим кадровым перестановкам, произошла в ночь на 14 февраля: в больнице скончалась двухлетняя Ника. Педиатры, комментировавшие случай, сходятся во мнении, что при своевременной помощи ребёнка можно было спасти; вероятной причиной смерти называют тяжёлое нарушение дыхания, такое как стеноз или эпиглоттит.

Спустя две недели точная причина смерти девочки так и не названа. Родители в телесюжете рассказали, что им поступали анонимные сообщения о возможной корректировке медицинских документов. В бумагах, по их словам, указано, что ребёнок получил кислород сразу, хотя отец настаивает: с оказанием помощи затянули. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль, назначена дополнительная экспертиза в Санкт-Петербурге.

