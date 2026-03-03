Гнойная ангина по соседству и молчание врачей: история бабушки, которая едва не погибла в больничных стенах

В редакцию « Блокнот Волжский » 3 марта обратилась Мария Лядкова. Женщина рассказала о том, что ее бабушку бригада скорой помощи госпитализировала в Городскую клиническую больницу № 3 в кардиологическое отделение первого корпуса. С этого момента, по словам волжанки, началась череда нарушений, которые она намерена обжаловать вплоть до суда.

«Состояние кардиологического корпуса № 1 является неудовлетворительным. В палате, где находится пациент с кардиологической патологией, отсутствует раковина, что является нарушением СанПиН. Кроме того, при поступлении медицинский персонал заявил об отсутствии шприцев и потребовал их самостоятельного приобретения, что прямо нарушает Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — рассказала Мария.

Но самое страшное ждало впереди. В палате вместе с бабушкой находилась пациентка с явными признаками вирусного заболевания. Меры по изоляции или усиленному наблюдению приняты не были. В результате пожилая женщина заразилась. Врачи, по словам родственницы, игнорировали состояние больных, осмотры проводились формально.

«На протяжении всего периода лечения я была вынуждена самостоятельно покупать и привозить жизненно важные препараты: лекарства от давления и пульса, парацетамол, спреи для горла. Больница не обеспечила пациента даже базовыми медикаментами, которые должны предоставляться бесплатно в рамках ОМС. Диагноз „гнойная ангина“ был поставлен только через три дня после заражения и только после того, как бабушка пригрозила звонком на горячую линию. До этого момента никакой помощи по поводу острого инфекционного процесса не оказывалось. Назначенные антибиотики были крайне низкого качества, вспомогательная терапия (препараты для микрофлоры) не предоставлялась вовсе. Всю терапию (качественные антибиотики и сопутствующие лекарства) я снова покупала за свой счет», — поделилась Мария.

Проблемы в этой больнице, судя по всему, имеют системный характер. Месяцем ранее, в феврале 2026 года, местные СМИ уже писали о шокирующих условиях в гинекологическом отделении той же ГКБ № 3.

Пациентки жаловались на холод в палатах из-за старых окон, затянутых пленкой, полное отсутствие холодной воды (воду грели в чайниках), а также на то, что лекарства, шприцы и перевязочные материалы приходилось покупать самостоятельно. При этом сами врачи и медсестры, по отзывам, продолжали работать профессионально, несмотря на условия.

