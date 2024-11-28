Физиолог Крымцева определила способ понять, что у человека приступ лунатизма

По словам физиолога Татьяны Крымцевой, при приступе лунатизма, по-научному называемого сомнамбулизмом, человека выдает пустой взгляд и автоматические движения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что в подобном состоянии отсутствуют эмоции, а при пробуждении он ничего не помнит, потому что находился в фазе глубокого медленного сна.

По мнению эксперта, сомнамбулизмом является расстройство сна, при котором нарушается регуляция отдельных участков коры больших полушарий мозга. При этом человек находится в состоянии частичного пробуждения. Наиболее часто лунатизм проявляется у детей в возрасте от четырех до восьми лет.

Она уточнила, что человека в состоянии лунатизма нельзя резко хватать за руку или громко окликать, а необходимо действовать предельно аккуратно. Это связано с тем, что резкое пробуждение в неожиданном месте может вызвать развитие невроза.

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