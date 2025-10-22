Флеболог назвала простые и эффективные способы защиты от тромбоза при перелетах

Во время длительных перелетов возрастает риск образования тромбов, однако этого можно избежать, соблюдая несложные профилактические меры. Об этом РИА Новости рассказала Елена Смирнова, врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы. Специалист поделилась ключевыми рекомендациями, которые помогут минимизировать опасность тромбообразования в условиях авиаперелета.

Прежде всего, важно позаботиться о комфортном положении тела. Лучше выбирать места в самолете, где есть возможность вытянуть ноги. Если такой возможности нет, необходимо регулярно вставать и прогуливаться по салону — оптимально каждые два часа. Даже небольшая двигательная активность существенно улучшает кровообращение и снижает вероятность застойных явлений.

Не менее полезны специальные упражнения, которые можно выполнять прямо на месте. Флеболог советует делать движения стопами — поочередно направлять их от себя и к себе, а также вращать по часовой стрелке и против нее. Достаточно уделять таким упражнениям по пять минут за подход, чтобы активизировать работу мышц голени и стимулировать кровоток.

Особое внимание врач обращает на питьевой режим. Во время полета крайне важно употреблять достаточное количество именно чистой воды, избегая кофе и сладких газированных напитков, которые могут способствовать обезвоживанию. Достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальную вязкость крови и снижает риск тромбообразования.

Для людей с повышенной предрасположенностью к проблемам с венами — например, при наличии видимых венозных изменений, избыточном весе или в случае перенесенных ранее тромбозов — флеболог настоятельно рекомендует использовать компрессионные чулки. Это простое немедикаментозное средство эффективно предотвращает застой крови в нижних конечностях и служит надежной профилактикой тромбозов во время перелетов.

