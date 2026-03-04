Формула здорового внешнего вида: врач назвала ключевые нутриенты для кожи и волос

Состояние кожи, волос и ногтей во многом определяется не косметикой, а ежедневным рационом. Специалисты подчеркивают: дефицит белка, витаминов и микроэлементов быстро отражается на внешнем виде. Для поддержания здоровья необходим сбалансированный набор нутриентов и разнообразное питание.

Как сообщила РИА Новости представитель ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Феофанова, организму требуется достаточное количество белка, который служит строительным материалом для тканей. Важную роль играют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, поддерживающие эластичность кожи и общее состояние клеток.

Также необходимы водорастворимые витамины — прежде всего группы В и витамин С, а среди жирорастворимых — витамины А, D и Е. Существенное значение имеют микроэлементы: цинк, железо, кальций, кремний и селен.

По словам врача, для сохранения здоровья важно не только наличие отдельных веществ, но и их баланс. Разнообразный рацион позволяет обеспечить организм всеми необходимыми компонентами и поддерживать естественное состояние кожи, волос и ногтей.

