Проснулся, но не можешь пошевелиться: сомнолог назвала причины сонного паралича

Сонный паралич — состояние, при котором человек просыпается, но временно не может двигаться, — чаще всего связан с нарушением режима сна и стрессом. Врачи подчеркивают, что эпизоды могут пугать, однако в большинстве случаев не представляют угрозы для сердца и жизни.

Как пояснила РИА Новости врач-сомнолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова, повторяющиеся эпизоды обычно имеют конкретные причины. Среди них — хронический недосып, сбитый график, сон на спине, сильные эмоциональные нагрузки и резкие пробуждения. Иногда состояние сопровождает другие расстройства сна.

По словам специалиста, профилактика сводится к нормализации режима: важно высыпаться, ложиться и вставать в одно время, сократить употребление кофеина и алкоголя вечером и по возможности избегать сна на спине.

Сонный паралич возникает в момент, когда мозг уже выходит из фазы быстрого сна, а физиологическое расслабление мышц еще сохраняется. Это естественный механизм, который не позволяет человеку повторять движения из сновидений в реальности.

Во время эпизода человек осознает происходящее, но не может пошевелиться. На фоне тревоги усиливается сердцебиение и появляется ощущение нехватки воздуха. Как отмечает врач, чаще всего это стрессовая реакция организма, а не признак опасного сердечного состояния.

Если приступы становятся частыми, сопровождаются сильной дневной сонливостью или внезапным засыпанием, рекомендуется обратиться к специалисту для дополнительного обследования.

