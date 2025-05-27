Франции грозят сразу две эпидемии лихорадок

В регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке наблюдается рост числа заболевших лихорадками денге и чикунгунья.

В связи с этим органы здравоохранения опасаются эпидемий этих заболеваний, сообщает телеканал BFMTV.

Жертвами заболеваний стали уже 12 человек. В общей сложности заболело 47,5 тыс. человек. Рост числа заболевших наблюдается на Майотте.

Переносчиками вирусов, вызывающих лихорадки денге и чикунгунья, являются тигровые комары, которые появляются с наступлением теплой погоды.

Ранее вирусолог Чумаков пояснил опасность лихорадки Западного Нила.