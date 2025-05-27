Франции грозят сразу две эпидемии лихорадок
Во Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья
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В регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке наблюдается рост числа заболевших лихорадками денге и чикунгунья.
В связи с этим органы здравоохранения опасаются эпидемий этих заболеваний, сообщает телеканал BFMTV.
Жертвами заболеваний стали уже 12 человек. В общей сложности заболело 47,5 тыс. человек. Рост числа заболевших наблюдается на Майотте.
Переносчиками вирусов, вызывающих лихорадки денге и чикунгунья, являются тигровые комары, которые появляются с наступлением теплой погоды.
Ранее вирусолог Чумаков пояснил опасность лихорадки Западного Нила.