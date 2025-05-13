Вирусолог Чумаков пояснил опасность лихорадки Западного Нила

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в нашей стране ожидается в августе. Вирусолог Петр Чумаков рассказал, насколько опасно указанное заболевание, какие у него симптомы и кто находится в зоне риска. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лихорадка Западного Нила широко распространена в США, была обнаружена и в европейских странах. Более того, в Штатах она ведет наступление с юга на север на протяжении последних тридцати лет. В целом указанное заболевание не слишком заразно: так, каждый год им заражаются примерно сто человек, что свидетельствует о том, что в масштабах многомиллионного населения это практически ничто.

Медик добавил, что вирус этой лихорадки распространяют зараженные комары, при этом он не передается от человека к человеку. Таким образом, лихорадка распространяется весьма медленно.

По его мнению, лихорадка Западного Нила по большей части опасна для пожилых людей, поскольку может вызвать серьезные осложнения. В целом для указанного вируса характерны разнообразные достаточно неспецифические симптомы, в связи с чем его сложно идентифицировать, к тому же имеется и вакцина от этой лихорадки.

Ранее стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости вирусом Западного Нила.