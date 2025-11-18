Фрукт здоровья: диетолог раскрыла уникальные полезные свойства граната

Гранат оказался не просто вкусным фруктом, а мощным природным источником здоровья, превосходящим по антиоксидантной активности даже знаменитые зеленый чай и красное вино. Как пояснила диетолог Ольга Панова, уникальный состав этого плода обеспечивает комплексную защиту организма от старения и хронических заболеваний. Об этом сообщает радио Sputnik.

Благодаря высокой концентрации витамина С, калия, меди и марганца гранат укрепляет иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему и способствует выработке коллагена, особенно важного для женской красоты. Однако диетолог предупреждает о важных ограничениях: свежевыжатый сок содержит природные сахара и может быть опасен при проблемах с желудком или при приеме статинов, тогда как цельные зерна с клетчаткой являются более безопасным выбором.

Для получения оптимальной пользы достаточно всего одного среднего граната или 200 мл сока в день. При выборе плода специалист рекомендует обращать внимание на тяжелый вес, плотную одеревеневшую кожуру равномерного окраса и сухую раскрывшуюся корону.

По ее словам, регулярное употребление граната становится простым и эффективным способом укрепления здоровья, но требует осознанного подхода к дозировке и форме потребления, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

